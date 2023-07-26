В ночь на среду сообщалось о пожаре на предприятии Lifosa

Каунасское управление пожарной безопасности сообщает, что звонил дежурный АО Lifosa и сообщил о том, что горит подстанция.
Первыми на место происшествия прибыли пожарные-спасатели самого предприятия, вызвали электриков, чтобы они отключили электричество. До приезда городских пожарных пожарные предприятия уже тушили огонь. Внутри подстанции высотой 6 м открытым пламенем горел шкаф с конденсаторами.
Огонь потушили, использовав 300 л воды. Трое пожарных-спасателей в специальных масках работали 18 минут.
Во время пожара расплавились провода, жар повредил металлические шкафы, стены и потолок помещения покрылись копотью.
Помещение проветрили.
АО Lifosa - один из крупнейших в Европе производителей удобрений.