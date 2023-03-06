В ночь на понедельник в Каунасе совершено жестокое убийство

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В Каунасе, в квартире на ул. Калнечу, обнаружено тело женщины со следами насилия и рубленой раной в области головы.
Департамент полиции сообщил, что 6 марта, в 1.28 ч., в квартире на ул. Калнечу было обнаружено тело женщины (1967 г.р.).
На теле обнаружены следы насилия, в области головы рубленая рана.
Подозреваемый в убийстве нетрезвый (2,29 промилле) мужчина (1958 г.р.) был взят под арест.
ведется расследование по факту убийства члена семьи.
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