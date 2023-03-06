В ночь на понедельник в Каунасе совершено жестокое убийство

Департамент полиции сообщил, что 6 марта, в 1.28 ч., в квартире на ул. Калнечу было обнаружено тело женщины (1967 г.р.).

На теле обнаружены следы насилия, в области головы рубленая рана.

Подозреваемый в убийстве нетрезвый (2,29 промилле) мужчина (1958 г.р.) был взят под арест.

ведется расследование по факту убийства члена семьи.