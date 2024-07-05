В Ниде спасли тонувшего мужчину из Великобритании

Как сообщили в Пожарно-спасательной службе компании Paslaugos Neringai, в 17.25 час. дежурные спасатели Малой спасательной станции Ниды напротив нудистского пляжа Ниды заметили тонущего человека.
Двое спасателей на квадроцикле добрались до места происшествия за две минуты — утопающий находился примерно в 90 метрах от берега. Человека успешно вытащили из моря, ему оказали первую помощь – 47-летний мужчина представился гостем курорта Неринги из Великобритании.
Как отмечает в пресс-релизе командир Пожарно-спасательной службы Paslaugos Neringai Гинтарас Куприс, во избежание несчастных случаев особое внимание уделяется профилактическим мерам. Для облегчения профилактической работы в этом году было закуплено дополнительное оборудование для установки на квадроциклы – сирены и громкоговорители, с помощью которых посетителей пляжа предупреждают о запрете купания в море.
„Приходится сожалеть, что после отъезда спасателей некоторые посетители разворачиваются и возвращаются в бурное море. Запрет купания в море периодически объявляется на нескольких языках через громкоговорители, установленные на пляжах“, – говорят спасатели.
Нерингский муниципалитет вместе со спасателями напоминает о необходимости сохранять бдительность на пляже и следить за информацией, сообщаемой спасателями. Также необходимо знать значения флагов, поднятых на пляжах. Желтый флаг – купаться опасно. Красный флаг – вход в воду и купание запрещены.
Красно-желтый флаг – территория пляжа контролируется спасателями. Зеленый флаг, означающий, что купаться можно, на пляже не вывешивается.
В море полно течений и ям, поэтому даже при отсутствии волн все равно существует немалый риск попасть в опасную ситуацию.
Заметив тонущего человека, необходимо немедленно сообщить об этом, позвонив по общему номеру экстренной помощи 112.