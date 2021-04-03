В Невежисе случайно обнаружен утонувший автомобиль, а на дне - тело женщины

3 апреля, в 11.32 ч., в Паневежисе, на ул. A.Якшто, в реке Невежис, был обнаружен перевернувшийся и утонувший автомобиль BMW. Подозревали, что в машине мог быть человек.

О машине в реке сообщил человек, который проплывал мимо на байдарке.

По данным пожарных-спасателей, в 12.19 ч. BMW извлекли из воды, но людей в нем не было. В 12.56 ч. водолазы достали из реки тело женщины, которое нашли в иле. Полиция выясняет личность погибшей.

Ведется расследование.