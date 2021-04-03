В Невежисе случайно обнаружен утонувший автомобиль, а на дне - тело женщины

3 апреля, в 11.32 ч., в Паневежисе, на ул. A.Якшто, в реке Невежис, был обнаружен перевернувшийся и утонувший автомобиль BMW. Подозревали, что в машине мог быть человек.
О машине в реке сообщил человек, который проплывал мимо на байдарке.
По данным пожарных-спасателей, в 12.19 ч. BMW извлекли из воды, но людей в нем не было. В 12.56 ч. водолазы достали из реки тело женщины, которое нашли в иле. Полиция выясняет личность погибшей.
Ведется расследование.
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