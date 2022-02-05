В Неринге, в лесу, обнаружено тело молодого человека

Скопировать ссылку В Неринге, в лесу, обнаружено тело молодого человека

aA

4 февраля, около 9.28, поступило сообщение, что в Неринге, в лесу по ул. Гинтаро Иланкос, обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения.