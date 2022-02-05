В Неринге, в лесу, обнаружено тело молодого человека

aA
4 февраля, около 9.28, поступило сообщение, что в Неринге, в лесу по ул. Гинтаро Иланкос, обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения.
Начато расследование по установлению причины смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Паспорт возможностей" больше не нужен: торговцы рассказали, каким будет новый порядок (24)
С этой субботы правительство приняло решение...
Глава МИД Литвы: концентрация российских войск настолько велика, что ситуация в Беларуси меняется драматично (117)
Концентрация войск не только на границе с Украиной, но и...
Съездивший в Польшу мужчина поделился впечатлениями: одна полка пустая, на другой - огромные скидки (16)
С 1 февраля Польша временно приостанавливает...
"Внешне – вполне русский". Как Вильнюс выглядел на заре XX века? И почему "Муравьев-вешатель" распорядился установить газовые фонари? (65)
Что представлял собой Вильнюс на рубеже XIX–XX веков?...
Президент Литвы: с ростом напряженности Европа должна быть готова ко всем сценариям (45)
Европа должна быть готова ко всем возможным сценариям,...