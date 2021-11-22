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21 ноября, в 15.45 ч., в Неринге, на берегу моря, были обнаружены останки мужчины в старии разложения. Примерный возраст покойного 40-50 лет. Личность пока не установлена.
Начато расследование.
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