aA
21 ноября, в 15.45 ч., в Неринге, на берегу моря, были обнаружены останки мужчины в старии разложения. Примерный возраст покойного 40-50 лет. Личность пока не установлена.
Neringa
Neringa
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Экономист критикует увеличение налога на автомобили в Литве: это мало чем связано с уровнем загрязнения (25)

Экономист Раймондас Куодис сказал, что предложенный...

Три муниципалитета Литвы перешли в красную эпидемиологическую зону (3)

В статистике коронавируса в Литве есть две хорошие...

Такого развлечения в Литве еще не было: по железной дороге к Деду Морозу

Публичное учреждение "Аукштайтийская железная дорога"...

Коронавирус в Литве: 851 новый случай и 23 смерти (8)

За минувшие сутки в Литве было выявлен 851 новый случай...

Ingrida Šimonytė

Премьер призывает ЕК координировать "технические переговоры" с Минском со странами региона (44)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что...