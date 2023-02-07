В Неменчине грабитель пытался отобрать у женщины рюкзак

Инцидент произошел 6 февраля в 20.30 ч. в Неменчине, на ул. Пилякальнё. Незнакомый мужчина напал на женщину (1966 г.р.).

По словам очевидцев, грабителю было около 25 лет, он был высокий, атлетического телосложения.

Грабителю удалось вырвать рюкзак, но тут его остановил прохожий с собакой. Он бросился на грабителя, тот бросил рюкзак и сбежал.

На месте происшествия осталась маска грабителя и зажигалка.

Начато расследование.