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В Неменчине (Вильнюсский район) грабитель отобрал у женщины рюкзак. Однако на помощь пострадавшей пришел прохожий и грабитель сбежал, бросив свою добычу.
В Неменчине грабитель пытался отобрать у женщины рюкзак
© Shutterstock

Инцидент произошел 6 февраля в 20.30 ч. в Неменчине, на ул. Пилякальнё. Незнакомый мужчина напал на женщину (1966 г.р.).

По словам очевидцев, грабителю было около 25 лет, он был высокий, атлетического телосложения.

Грабителю удалось вырвать рюкзак, но тут его остановил прохожий с собакой. Он бросился на грабителя, тот бросил рюкзак и сбежал.

На месте происшествия осталась маска грабителя и зажигалка.

Начато расследование.

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