В Немане спасатели ищут тела двух утопленников

Напомним, что 2 февраля, в 12.15 ч., сообщалось, что поиски надо продолжить, осмотр Немана на участке от Запишкиса до Вилкии положительного результата не дал.

Delfi выяснил, что службы в Каунасе ищут молодого человека и студентку.

Дарюс Касперавичюс (1994 г.р.) ушел из дома в Каунасе на ул. П.Бабицко, 4 января, в 16.30 ч. и пропал. На мужчине была светло-серая куртка, синий джемпер, спортивные штаны, черные спортивные ботинки. Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, рыжие волосы средней длины, карие глаза. Подозревают, что мужчина мог утонуть.

Молодая женщина (2001 г.р.) пропала в Каунасском районе, в Академии 12 января ночью.

Согласно данным следствия, она шла по дороге Via baltica через мост Ч.Радзинаускаса в сторону Каунаса. На ней была темная одежда.