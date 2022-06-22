В Науяместисе обнаружены снаряды времен ВМВ, эвакуирована школа

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21 июня под тротуарной плиткой на ул. Т.Шевченкос в Вильнюсе рабочие компании Grindа обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны.
О находке сообщили в полицию и Департамент пожарной безопасности. Из находящейся рядом школы эвакуировали работников и детей.
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