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21 июня под тротуарной плиткой на ул. Т.Шевченкос в Вильнюсе рабочие компании Grindа обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны.
В Науяместисе обнаружены снаряды времен ВМВ, эвакуирована школа
© DELFI / Domantas Pipas

О находке сообщили в полицию и Департамент пожарной безопасности. Из находящейся рядом школы эвакуировали работников и детей.

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