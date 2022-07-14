В Науининкай в доме начался пожар из-за электросамоката

Пожар начался около 10 ч. В квартире на первом этаже на ул. С.Даряус ир С.Гирено находились двое взрослых и двое детей.

Дети выбежали на улицу, а взрослые спрятались на общем балконе, но потом не смогли его покинуть.

Пожарным-спасателям пришлось срезать решетки на балконе и освободить взрослых, они спустились по лестнице. У одного из взрослых обгорела кожа ноги.

В больницу доставили и одного из детей - убегая, он ударился головой.

В результате пожара сгорела комната площадью 10 кв. м, копотью покрылся общий коридор.

Пожарные-спасатели сказали, что электросамокаты могут загореться во время зарядки, езды или просто, когда стоят.

В этом году случаи возгорания электросамокатов уже были в Вильнюсе, Друскининкае и Паланге.

Специалисты отмечают, что пожары обычно возникают из-за аварийного режима работы литиевой батареи или неисправной проводки.

Тушить загоревшийся самокат следует водой - если самокат загорелся не во время зарядки. Воды потребуется много.

Если самокат загорелся в помещении, то сначала его надо выключить из сети и вызвать пожарных. Если отключить самокат невозможно, то надо сразу вызывать пожарных - главное действовать без промедления. Кроме того, горящий самокат надо отодвинуть от легко воспламеняющихся предметов. Самостоятельно в таком случае до приезда пожарных можно тушить самокат любым огнетушителем.

Важно знать, что литиевые батареи имеют склонность к повторному (в течение 12 часов) возгоранию.

Если самокат загорелся во время езды, надо как можно скорее остановиться, не оставлять его около воспламеняющихся предметов и стен зданий.

Пожарные-спасатели рекомендуют следить за техническим состоянием электросамокатов, время от времени показывать их специалистам. Важно пользоваться технически исправными зарядными устройствами.

В квартире нельзя оставлять самокат на зарядке без присмотра, нельзя заряжать ночью, когда жильцы спят.

Кроме того, надо заряжать самокат в таком месте, где он не перекрывает выход из квартиры.