В 13.30 ч в полицию сообщили о том, что на ул. Табаришкю, недалеко от ул. Шальчининку, лежит мужчина без сознания.
По словам звонившего, мужчина не подавал признаков жизни.
Полиция на месте происшествия нашла лежавшего на улице мужчину, другой мужчина делал ему массаж сердца.
Мужчина сказал, что ехал на машине, когда увидел, как упал сосед. Водитель вызвал помощь и стал реанимировать соседа. Ему помогали полицейские.
К сожалению, спасти жизнь мужчины не удалось – врачи констатировали смерть мужчины 1951 г.р.
Полиция ведет расследование. По данным полиции, следов насилия на теле не обнаружено.
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