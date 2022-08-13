В Молетском районе женщина обнаружила в пруду тело утонувшей матери

12 августа, в 12.41 ч., в Молетском районе, в деревне Кайрёняй в пруду было обнаружено тело женщины (1942 г.р.) без внешних следов насилия.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что поступила информация о том , что женщина увидела в пруду тело своей матери. Утопленница находилась в 1 м от берега. Женщина была мертва. Выясняется причина смерти.
В 17.07 ч., того же дня, в деревне Сангруда, на ул. Саулес, в пруду обнаружили тело женщины (1949 г.р.) без внешних следов насилия.
Ведется расследование.
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