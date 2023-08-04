В Молетском районе взорвался автомобиль, есть погибшие

По данным Центра координирования ситуации, сначала сообщили о том, что в машине мог взорваться газ. Пожарные-спасатели огородили территорию, но ничего делать не стали, поскольку было подозрение, что причиной взрыва был не газ.

По предварительным данным полиции, в автомобиле взорвалась бомба времен ВМВ, которую люди поместили в машину. Двое мужчин скончались на месте, третий находится в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает личности погибших и пострадавшего. На место происшествия были вызваны саперы антитеррористической группы "Арас".

"Сейчас работают наши саперы, поскольку на территории найдена и другая взрывчатка, – сказал Delfi командующий "Арас" Викторас Грабаускас. – Когда работу завершат саперы, начнут работу криминалисты".

По словам Грабаускаса, подозревают, что взрыв произошел в стоявшей машине. Пока сложно сказать, что стало причиной взрыва. Но есть и версия, что бомба могла взорваться не в машине, а рядом с ней.