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В ДТП попал ребенок на квадроцикле. По предварительным данным, виновник ДТП - управлявший автомобилем мужчина.
В Молетском районе в ДТП попал 9-летний мальчик на квадроцикле
© Alytaus apskr. VPK

Представители полиции сообщают, что 16 июня, около 18 ч. в Молетском районе, на дороге Казокай-Биютишкис-Дубингяй в ехавший впереди квадроцикл врезался 83-летний мужчина на Toyota Avensis.

На квадроцикле (без регистрационных номеров) ехали двое детей - 9-летний водитель и 8-летний пассажир.

В ДТП пострадали оба ребенка.

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