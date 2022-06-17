В Молетском районе в ДТП попал 9-летний мальчик на квадроцикле

Представители полиции сообщают, что 16 июня, около 18 ч. в Молетском районе, на дороге Казокай-Биютишкис-Дубингяй в ехавший впереди квадроцикл врезался 83-летний мужчина на Toyota Avensis.

На квадроцикле (без регистрационных номеров) ехали двое детей - 9-летний водитель и 8-летний пассажир.

В ДТП пострадали оба ребенка.