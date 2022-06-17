В Молетском районе в ДТП попал 9-летний мальчик на квадроцикле

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В ДТП попал ребенок на квадроцикле. По предварительным данным, виновник ДТП - управлявший автомобилем мужчина.
Представители полиции сообщают, что 16 июня, около 18 ч. в Молетском районе, на дороге Казокай-Биютишкис-Дубингяй в ехавший впереди квадроцикл врезался 83-летний мужчина на Toyota Avensis.
На квадроцикле (без регистрационных номеров) ехали двое детей - 9-летний водитель и 8-летний пассажир.
В ДТП пострадали оба ребенка.
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