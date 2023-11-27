В Молетском районе угарным газом отравилась находившаяся в состоянии наркотического опьянения пара и 7-летний ребенок

Полиция информировала, что в 20.10 ч., в Молетском районе угарным газом отравились мужчина (1995 г.р.), предполагается, что он находился в состоянии наркотического опьянения, женщина (2001 г.р.) (возможно находилась в состоянии наркотического опьянения) и малолетний ребенок (2016 г.р.). Подозревается утечка газа из газового обогревателя.