В Молетском районе угарным газом отравилась находившаяся в состоянии наркотического опьянения пара и 7-летний ребенок

 
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ФОТО: Tomas Preikša
26 ноября врачи и полиция выезжали по вызову в Молетский район. Сообщалось от том, что в доме угарным газом отравились три человека.

Полиция информировала, что в 20.10 ч., в Молетском районе угарным газом отравились мужчина (1995 г.р.), предполагается, что он находился в состоянии наркотического опьянения, женщина (2001 г.р.) (возможно находилась в состоянии наркотического опьянения) и малолетний ребенок (2016 г.р.). Подозревается утечка газа из газового обогревателя.

В доме были обнаружены наркотические вещества (белый порошок).

По предварительным данным, о происшествии сообщили соседи.

Начато расследование.

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