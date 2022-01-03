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3 января, в 12.05 ч., по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Молетском районе, на 46 км дороги А14, около деревни Смайляй, в станцию зарядки электромобилей врезался тягач, зажат человек.
В Молетском районе тягач врезался в станцию зарядки электромобилей, зажат человек
© Utenos apskr.VPK

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи.

Представитель полиции Утенского округа Аста Шуминене сказала Delfi, что, выезжая со стоянки, машина соскользнула и врезалась в станцию зарядки электромобилей, падающий навес ударил по кабине и зажал в ней водителя. Пострадавшего увезли в больницу.

В Молетском районе тягач врезался в станцию зарядки электромобилей, зажат человек
© Utenos apskr.VPK

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