В Молетском районе тягач врезался в станцию зарядки электромобилей, зажат человек

Скопировать ссылку В Молетском районе тягач врезался в станцию зарядки электромобилей, зажат человек

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3 января, в 12.05 ч., по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Молетском районе, на 46 км дороги А14, около деревни Смайляй, в станцию зарядки электромобилей врезался тягач, зажат человек.