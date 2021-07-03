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3 июля, в 11.32 ч. в Молетском районе, в дер. Миндунай, с дороги съехал и перевернулся мотоцикл Suzuki GSR, которым управлял мужчина (1967 г.р.).
В Молетском районе с дороги съехал и погиб мотоциклист
© DELFI / Ainis Gurevičius

Мотоциклист погиб.

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