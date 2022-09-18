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Пьяный водитель попал в аварию в Молетском районе. После ДТП выяснилось, что виновник был очень пьян.
Greitosios pagalbos automobilio avarija
Greitosios pagalbos automobilio avarija
© Kas vyksta Kaune

По сообщению полиции, 16 августа около 20.36 в Молетском районе пьяный мужчина (1972 г.р.) за рулем автомобиля Skoda въехал в машину скорой помощи и повредил ее. Установлено, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (3,55 промилле).

Начато досудебное расследование.

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