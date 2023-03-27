В Молетском районе лось столкнулся с автомобилем

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На дороге A14 лось столкнулся с автомобилем. Затем в машину врезались еще два авто.
По данным полиции Вильнюсского округа, столкновение произошло в 6.40 ч. на 71-м км дороги Вильнюс-Утена. На дорогу выбежал лось и столкнулся с автомобилем Renault.
После этого в Renault врезался автомобиль Saab, а в него – Audi.
По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.
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