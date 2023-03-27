aA
На дороге A14 лось столкнулся с автомобилем. Затем в машину врезались еще два авто.
В Молетском районе лось столкнулся с автомобилем
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

По данным полиции Вильнюсского округа, столкновение произошло в 6.40 ч. на 71-м км дороги Вильнюс-Утена. На дорогу выбежал лось и столкнулся с автомобилем Renault.

После этого в Renault врезался автомобиль Saab, а в него – Audi.

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Бежавший от войны украинец столкнулся с неприятностями в Литве: на него напали за то, что не воюет против России

Приезжающие в Литву украинцы не всегда видят только...

Ответ Шимоните на вопрос, будет ли она участвовать в выборах президента: пока я не говорю "нет"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказал, что...

Премьер Литвы: мне кажется, мы давно созрели для введения налога на недвижимость

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Зима свои позиции не сдает: местами ожидаются метели

В понедельник погоду в Литве обусловит юго-западная...

Прогноз: если принять необходимые решения, в 2050 году в Литве может быть 3 млн. жителей

По данным Литовского центра социальных исследований, в...