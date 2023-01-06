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В Молетай обнаружено тело женщины, задержан подозреваемый.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции сообщает, что 5 января, в 18.28 ч. в Молетай, в квартире на ул. Й.Янонё, было обнаружено тело женщины (1975 г.р.) со следами насилия.

Задержан подозреваемый 1993 г.р.

Начато расследование по подозрению в убийстве близкого человека.

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