aA
В Молетай обнаружено тело женщины, задержан подозреваемый.
Департамент полиции сообщает, что 5 января, в 18.28 ч. в Молетай, в квартире на ул. Й.Янонё, было обнаружено тело женщины (1975 г.р.) со следами насилия.
Задержан подозреваемый 1993 г.р.
Начато расследование по подозрению в убийстве близкого человека.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Efektyvus plaukų šalinimas lazeriu – rinktumėtės „Volga“ ar „Porsche“? Plaukeliai neatauga 10 ir daugiau metų (2)
TOP новостей
Не говорю "нет": пойдет ли премьер в президенты Литвы?
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не отвергает...
В спальных районах Вильнюса введут плату на некоторых улицах
С 9 и 16 января в Вильнюсе вводят изменения в порядок...
Украинских беженцев приглашают молиться со священником не из Московского Патриархата
Украинских беженцев и других литовских православных,...
В Литву пришли холода, синоптики сообщают, когда грядут перемены
В пятницу погоду в Литве обусловит небольшой...
Служба госбезопасности Латвии задержала шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема
Служба государственной безопасности (СГБ) задержала и...