Департамент полиции сообщает, что 5 января, в 18.28 ч. в Молетай, в квартире на ул. Й.Янонё, было обнаружено тело женщины (1975 г.р.) со следами насилия.

Задержан подозреваемый 1993 г.р.

Начато расследование по подозрению в убийстве близкого человека.