16 июля 2023 г. 07:30

В многоквартирном доме, где живет министр юстиции, произошел пожар: министр делится важной информацией

 
ru.DELFI.lt
Ewelina Dobrowolska
Ewelina Dobrowolska
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

В субботу, 15 июля, в многоквартирном доме, где живет министр юстиции Эвелина Добровольская, начался пожар. Ей с ребенком и собакой пришлось эвакуироваться – об этом политик сообщила в социальной сети фейсбук. У нее есть важная весть для других людей.

"Детекторы дыма спасают жизни. Я надеюсь, что хотя бы несколько человек после прочтения моего сообщения проверят батарейки в детекторах, если у вас нет этого прибора - обязательно купите. Сегодня пришлось с ребенком и собакой бежать из дома, в доме, в котором я живу, начался пожар.

Спасибо Государственной службе пожарной безопасности за оперативную и быструю работу. Искренняя благодарность всем работникам службы и пожарным. Делюсь этим опытом по одной причине - прошу, проверьте, есть ли у вас детекторы дыма. В подъезде моего дома он сработал только в моей квартире. Значит на 9 этажах (на каждом этаже по 4 квартиры) детекторов не было. Детекторы спасают жизни. Позаботьтесь о безопасности близких", – писала министр.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии