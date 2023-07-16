В многоквартирном доме, где живет министр юстиции, произошел пожар: министр делится важной информацией

"Детекторы дыма спасают жизни. Я надеюсь, что хотя бы несколько человек после прочтения моего сообщения проверят батарейки в детекторах, если у вас нет этого прибора - обязательно купите. Сегодня пришлось с ребенком и собакой бежать из дома, в доме, в котором я живу, начался пожар.

Спасибо Государственной службе пожарной безопасности за оперативную и быструю работу. Искренняя благодарность всем работникам службы и пожарным. Делюсь этим опытом по одной причине - прошу, проверьте, есть ли у вас детекторы дыма. В подъезде моего дома он сработал только в моей квартире. Значит на 9 этажах (на каждом этаже по 4 квартиры) детекторов не было. Детекторы спасают жизни. Позаботьтесь о безопасности близких", – писала министр.