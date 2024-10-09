В микрорайоне Маркучай продолжается борьба с наркоторговцами: полиция штурмовала один дом

Полицейские получили ценную информацию о возможном распространении наркотиков в Маркучай, поэтому вместе с коллегами из Службы общественной безопасности 3 октября задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении и распространении наркотиков.
Был задержан 43-летний мужчина, у которого во время обыска нашли сверток из фольги с белым порошком (возможно, карфентанилом). Вскоре неподалеку был задержан и 36-летний мужчина, которого также подозревают в распространении наркотиков. Было решено провести обыск у него в доме. Во время обыска найдены ценные для следствия вещи и деньги.
Обоих подозреваемых задержали и доставили в комиссариат. Начато расследование по факту хранения и распространения наркотиков (260 и 259 ст. УК ЛР).
Полиция сотрудничает с жителями Маркучай, собирает ценную информацию, связанную с хранением и распространением наркотиков.
Напомним, что с 6 февраля 2024 года в Литве работает линия доверия „НЕТ наркотикам“. Сообщить о местах и случаях распространения моно по номеру +370 700 60777. Линия работает по рабочим дням с 7 до 20 ч.