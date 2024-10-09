2024.10.09 15:08

В микрорайоне Маркучай продолжается борьба с наркоторговцами: полиция штурмовала один дом

 
ru.DELFI.lt

Полицейские второго Вильнюсского комиссариата полиции уделяют большое внимание борьбе с распространителями наркотиков в микрорайоне Маркучай. С целью пресечения преступной деятельности, а особенно той, что связана с распространением наркотиков, полиция активировала превентивные действия – проводит патрулирование.

Полицейские получили ценную информацию о возможном распространении наркотиков в Маркучай, поэтому вместе с коллегами из Службы общественной безопасности 3 октября задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении и распространении наркотиков.

Был задержан 43-летний мужчина, у которого во время обыска нашли сверток из фольги с белым порошком (возможно, карфентанилом). Вскоре неподалеку был задержан и 36-летний мужчина, которого также подозревают в распространении наркотиков. Было решено провести обыск у него в доме. Во время обыска найдены ценные для следствия вещи и деньги.

Обоих подозреваемых задержали и доставили в комиссариат. Начато расследование по факту хранения и распространения наркотиков (260 и 259 ст. УК ЛР).

Полиция сотрудничает с жителями Маркучай, собирает ценную информацию, связанную с хранением и распространением наркотиков.

Напомним, что с 6 февраля 2024 года в Литве работает линия доверия „НЕТ наркотикам“. Сообщить о местах и случаях распространения моно по номеру +370 700 60777. Линия работает по рабочим дням с 7 до 20 ч.

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