В международном автобусе Рига-Варшава задержан нелегал с чужими документами

 
DELFI.lv
„FlixBus“
„FlixBus“
ФОТО: Scanpix

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы Литвы (ГПС), в минувший вторник пограничники остановили для проверки автобус Flixbus, следовавший по маршруту "РигаВаршава".

У пограничников возникли сомнения относительно пассажира, представившегося гражданином Франции, предъявившего французский паспорт. Черты лица иностранца мало походили на человека, изображенного на фотографии в документе.

В результате сотрудники ГПС решили проверить пассажира более детально, для чего доставили его на пограничный пункт "Калвария". Там выяснилось, что 34-летний гражданин Камеруна пытался воспользоваться чужим документом.

Начато досудебное расследование по факту кражи документов и их использования. Данное преступление наказывается штрафом, арестом или лишением свободы на срок до 6 лет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
DELFI.lv
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии