В международном автобусе Рига-Варшава задержан нелегал с чужими документами

У пограничников возникли сомнения относительно пассажира, представившегося гражданином Франции, предъявившего французский паспорт. Черты лица иностранца мало походили на человека, изображенного на фотографии в документе.

В результате сотрудники ГПС решили проверить пассажира более детально, для чего доставили его на пограничный пункт "Калвария". Там выяснилось, что 34-летний гражданин Камеруна пытался воспользоваться чужим документом.