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Департамент полиции Литвы информировал, что начато расследование - в музее в Меркине обнаружено нелегально хранившееся там оружие.
Merkinės krašto muziejus
Merkinės krašto muziejus
© Stopkadras

2 июня, в 12.40 ч., в Меркине (Варенский район) из музея изъяли незаконно хранившееся оружие: ружье Mosin-Nagant, пистолет TT, револьвер и разные части оружия.

Начато расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия.

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