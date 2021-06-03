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Департамент полиции Литвы информировал, что начато расследование - в музее в Меркине обнаружено нелегально хранившееся там оружие.
2 июня, в 12.40 ч., в Меркине (Варенский район) из музея изъяли незаконно хранившееся оружие: ружье Mosin-Nagant, пистолет TT, револьвер и разные части оружия.
Начато расследование по факту незаконного хранения огнестрельного оружия.
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