В Меркине осквернен памятник Раманаускасу-Ванагасу

О вандализме в 10 ч. сообщил в фейсбуке журналист Витарас Радзявичюс.

"В Меркине снова осквернен памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Я очень надеюсь, что видеокамеры зафиксировали этот акт вандализма, и все выяснится", – писал Радзявичюс.

Жители Меркине заметили облитый краской памятник в 8 ч. утра. Полиция указала, что подробной информации об этом инциденте у нее нет. Полицейские едут на место происшествия.

Это не первый такой выпад в Меркине. 8 мая 2023 г. памятник был облит белой краской. В тот же день белой краской был облит и памятник в деревне Беленай (Лаздийский район), кроме того, в деревянную скульптуру неизвестные вонзили топор.