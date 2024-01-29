В Меркине осквернен памятник Раманаускасу-Ванагасу

 
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ФОТО: Vytaro Radzevičiaus nuotr.
29 января поступило сообщение о том, что в Меркине осквернен памятник командующему литовскими партизанами Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу - его облили красной краской.

О вандализме в 10 ч. сообщил в фейсбуке журналист Витарас Радзявичюс.

"В Меркине снова осквернен памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Я очень надеюсь, что видеокамеры зафиксировали этот акт вандализма, и все выяснится", – писал Радзявичюс.

Жители Меркине заметили облитый краской памятник в 8 ч. утра. Полиция указала, что подробной информации об этом инциденте у нее нет. Полицейские едут на место происшествия.

Это не первый такой выпад в Меркине. 8 мая 2023 г. памятник был облит белой краской. В тот же день белой краской был облит и памятник в деревне Беленай (Лаздийский район), кроме того, в деревянную скульптуру неизвестные вонзили топор.

Išniekintas Ramanausko-Vanago paminklas

Парламент Литвы в 2018 г. принял декларацию, признав командующего партизанами Раманаускаса-Ванагаса главой боровшейся с оккупацией Литвы.

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