В Медининкай задержана контрабанда

Как сообщила Криминальная служба таможни (КСТ), деньги были изъяты 13 августа на КПП „Медининкай“ в ходе таможенного тщательного досмотра пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Минск-Вильнюс.

Уже в начале досмотра правоохранители обнаружили 8 блоков (80 пачек) нелегальных сигарет, спрятанных в багаже ​​гражданина Беларуси, управлявшего транспортным средством. После составления нарушителю протокола об административном правонарушении досмотр был продолжен.

Во время досмотра в баке-рукомойнике сотрудники таможни обнаружили пакет с контрабандой наличности в валюте разных стран.