В Медининкай задержана контрабанда

Как сообщила Криминальная служба таможни (КСТ), деньги были изъяты 13 августа на КПП „Медининкай“ в ходе таможенного тщательного досмотра пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Минск-Вильнюс.
Уже в начале досмотра правоохранители обнаружили 8 блоков (80 пачек) нелегальных сигарет, спрятанных в багаже гражданина Беларуси, управлявшего транспортным средством. После составления нарушителю протокола об административном правонарушении досмотр был продолжен.
Во время досмотра в баке-рукомойнике сотрудники таможни обнаружили пакет с контрабандой наличности в валюте разных стран.
Всего было обнаружено и изъято 500 000 российских рублей, 242 016 новых туркменских манатов, 9 625 гамбийских даласи, 200 евро и 200 брунейских сен. Общая стоимость изъятых денег составляет 70 240 евро. Автобус МАЗ также был задержан.
В Вильнюсском отделении КСТ начато предварительное расследование по факту контрабанды. Водителя автобуса допросили, ему избрана мера пресечения – изъятие документов.