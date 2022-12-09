Тягачом Man управлял гражданин России, который приехал в Медининкай из Беларуси 17 ноября, в 20.30 ч. Водитель указал, что везет транзитом в Калининградскую область 19 т сжиженного газа. Однако после проверки цистерны выяснилось, что она заполнена сигаретами.

Подсчет затянулся – только на днях выяснилось, что всего в цистерне было 286 833 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями. Стоимость этих сигарет с налогами – 1,071 млн. евро.

Начато расследование по факту контрабанды сигарет. Водитель был задержан на двое суток, затем у него забрали документы и взяли подписку о невыезде.