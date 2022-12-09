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Грузовой тягач Man, который транзитом вез через Литву сжиженный газ, таможня задержала еще 17 ноября. После проверки цистерны на рентгене выяснилось, что она заполнена сигаретами. Всего обнаружили больше 286 000 пачек стоимостью больше миллиона евро.

Тягачом Man управлял гражданин России, который приехал в Медининкай из Беларуси 17 ноября, в 20.30 ч. Водитель указал, что везет транзитом в Калининградскую область 19 т сжиженного газа. Однако после проверки цистерны выяснилось, что она заполнена сигаретами.

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Подсчет затянулся – только на днях выяснилось, что всего в цистерне было 286 833 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими бандеролями. Стоимость этих сигарет с налогами – 1,071 млн. евро.

Начато расследование по факту контрабанды сигарет. Водитель был задержан на двое суток, затем у него забрали документы и взяли подписку о невыезде.

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