Представитель Отдела строительства и управления имуществом Роландас Балтушникас подтвердил, что здание принадлежит дирекции ППК при Министерстве транспорта. Пожар начался на чердаке.
На место происшествия выехали 7 автоцистерн, пожарный штабной автомобиль.
Работников дирекции в здании не было, там находились только строители. По предварительным данным, люди не пострадали.
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