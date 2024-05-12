2024.05.12 15:37

В Мажейкяе на доске объявлений о выборах жители увидели плакаты на русском языке

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Alio, Raseiniai / Vytalius Judickas
В воскресенье в Мажейкяе снят плакат на русском языке с изображением президента России Владимира Путина.

В 13.45 час. из Единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Мажейкяе, на улице Жемайтиёс, на доске объявлений о выборах позвонивший человек увидел плакаты на русском языке.

По словам звонившего, плакаты оскорбляют Литву и рекламируют президента России.
"На месте происшествия был обнаружен плакат В. Путина, он был снят", – сообщил Elta представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Расследование происшествия пока не начато.

В воскресенье в Литве проходят президентские выборы и референдум о гражданстве.

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