В Мажейкяе на доске объявлений о выборах жители увидели плакаты на русском языке

В 13.45 час. из Единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Мажейкяе, на улице Жемайтиёс, на доске объявлений о выборах позвонивший человек увидел плакаты на русском языке.
По словам звонившего, плакаты оскорбляют Литву и рекламируют президента России.
"На месте происшествия был обнаружен плакат В. Путина, он был снят", – сообщил Elta представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Расследование происшествия пока не начато.
В воскресенье в Литве проходят президентские выборы и референдум о гражданстве.
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