В Мажейкяй угнан дорогой старинный автомобиль Bentley S1

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг вечером, около 20.37 час., в Главный комиссариат полиции Тельшяйского района поступило сообщение о преступлении.

Сотрудниками полиции сообщили, что в Мажейкяй, на улице Кястучё, с неогороженной территории автомобиль угнан Bentley S1 (1959 г. в.). По словам заявителя, преступление могло быть совершено между полуночью и 20.34 час.

Вечером того же дня, около 23.00 час., автомобиль был обнаружен в Мажейкяй, на улице Расу 2 в лесу.