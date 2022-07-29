По предварительным данным, 28 июля, в 20.50 ч., в Шяляйскую больницу из Мажейкяй доставили пострадавшего (2010 г.р.).

В 19.40 ч., того же дня в Мажейкяй, он перекувыркнулся через перила в подъезде и упал с 4 этажа.

Обстоятельства происшествия выясняются.