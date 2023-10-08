В Мажейкяй пьяный водитель BMW стал виновником массового ДТП

Полиция информировала, что 7 октября, в 12.39 ч. в Мажейкяй, на ул. Жемайтиёс, водитель (1976 г.р.) BMW X6, превысив скорость и не соблюдая безопасную дистанцию между автомобилями, врезался в стоявший перед ним Peugeot, который после удара столкнулся с VW Passat, а тот в свою очередь - с Opel Vectra.