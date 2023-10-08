В Мажейкяй пьяный водитель BMW стал виновником массового ДТП

 
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ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis
7 октября в Мажейкяй пьяный водитель BMW стал виновником массового ДТП.

Полиция информировала, что 7 октября, в 12.39 ч. в Мажейкяй, на ул. Жемайтиёс, водитель (1976 г.р.) BMW X6, превысив скорость и не соблюдая безопасную дистанцию между автомобилями, врезался в стоявший перед ним Peugeot, который после удара столкнулся с VW Passat, а тот в свою очередь - с Opel Vectra.

В ДТП были повреждены три автомобиля.

Водитель BMW X6 с места ДТП уехал и пил алкоголь до выяснения обстоятельств ДТП. В его организме было 2.26 промилле.

Ведется расследование.

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