В Мажейкяй продавщица дала отпор вооруженному грабителю

Инцидент был снят на видеокамеру, установленную в магазине. магазин находится на первом этаже многоквартирного дома. На видео видно, как в магазин вошел молодой человек в маске, вытащил пистолет и с криком "ограбление" стал пробираться за прилавок.
Продавец нажала на кнопку сигнализации о дала отпор грабителю.
Убегая, грабитель погрозил женщине оружием и убежал.
"Грабитель признал, что не ожидал такого отпора, был шокирован им. Его поразило, что женщина не испугалась пистолета и пыталась его отобрать", – сказала журналистам LNK представитель Шяуляйской полиции Гайлуте Смагрюнене.
Сама продавец сказала, что это было уже второе нападение. Поэтому она не побоялась дать отпор. 7 лет назад грабитель унес кассовый аппарат с 1000 литов, тогда женщина не смогла что-либо сделать.
Полиция выявила подозреваемого.
"Это несовершеннолетнее лицо, которое уже попадало в поле зрения полиции. На его счету есть судимости за кражу и грабеж. Сейчас его ждет наказание за два преступления: покушение на ограбление и незаконное хранение наркотических веществ. Во время обыска у него дома обнаружили, как подозревают, марихуану", – сказала Смагрюнене.
Суд разрешил взять подозреваемого под стражу.
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