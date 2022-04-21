20 апреля, в 18.21 ч. в Мариямпольскую больницу из дома в Мариямполе была доставлена малолетняя с симптомами медикаментозного отравления (2009 г.р.).

Ведется расследование по подозрению к подстрекательству к самоубийству или доведения до самоубийства.