В Мариямпольскую больницу была доставлена роженица с мертвым младенцем

Департамент полиции информирует, что 14 октября, в 13.23 ч. в Мариямпольскую больницу поступило сообщение о том, что 12 октября, в 1.30 ч. в Мариямпольскую больницу из Калварии привезли роженицу (1990 г.р.) с мертвым младенцем мужского пола.

По предварительным данным, сообщалось, что у 34-летней женщины дома начались преждевременные роды, скорую вызвал ее муж.

Врачи приняли роды дома у роженицы, потом доставили ее и младенца в больницу. Когда приехали в больницу, младенец уже был мертв.