В Мариямпольском районе столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека

ДТП произошло у поворота в Шунскай в 10 ч.
Сообщалось, что из-за ДТП образовался огромный затор со стороны Моколай.
Представитель полиции Мариямпольского округа Ева Шливинскене информировала Delfi.lt, что, по предварительным данным, виновником ДТП был водитель Toyota, который выехал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Škoda.
В ДТП пострадал и стоявший на второстепенной дороге автомобиль Volkswagen Caddy.
По предварительным данным, все водители были трезвыми.
Помощь врачей потребовалась всем участникам ДТП, их доставили в больницу. Среди пострадавших был и 11-летний ребенок.
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