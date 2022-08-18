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В Мариямпольском районе, около городка Моколай, произошло серьезное ДТП. Столкнулись три автомобиля, пострадали трое взрослых и один ребенок.
В Мариямпольском районе столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека
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ДТП произошло у поворота в Шунскай в 10 ч.

Сообщалось, что из-за ДТП образовался огромный затор со стороны Моколай.

Представитель полиции Мариямпольского округа Ева Шливинскене информировала Delfi.lt, что, по предварительным данным, виновником ДТП был водитель Toyota, который выехал со второстепенной дороги и не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Škoda.

В ДТП пострадал и стоявший на второстепенной дороге автомобиль Volkswagen Caddy.

По предварительным данным, все водители были трезвыми.

Помощь врачей потребовалась всем участникам ДТП, их доставили в больницу. Среди пострадавших был и 11-летний ребенок.

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