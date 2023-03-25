В Мариямпольском районе с дороги съехал мотоцикл, погиб один человек

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В Мариямпольском районе с дороги съехал мотоцикл.
Департамент полиции сообщает, что 25 марта, в 10.45 ч. в деревне Гивишкяй, на ул. Каймину, с дороги съехал мотоцикл.
В ДТП погиб один человек, второй получил серьезные травмы, его жизни угрожает опасность.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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