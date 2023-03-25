В Мариямпольском районе с дороги съехал мотоцикл, погиб один человек

Департамент полиции сообщает, что 25 марта, в 10.45 ч. в деревне Гивишкяй, на ул. Каймину, с дороги съехал мотоцикл.

В ДТП погиб один человек, второй получил серьезные травмы, его жизни угрожает опасность.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.