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В Мариямпольском районе с дороги съехал мотоцикл.
В Мариямпольском районе с дороги съехал мотоцикл, погиб один человек
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Департамент полиции сообщает, что 25 марта, в 10.45 ч. в деревне Гивишкяй, на ул. Каймину, с дороги съехал мотоцикл.

В ДТП погиб один человек, второй получил серьезные травмы, его жизни угрожает опасность.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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