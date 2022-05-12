В Мариямпольском районе из окна выпала и скончалась двухлетняя девочка

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11 мая, в 20.29 ч., в деревне Мариямпольского района из окна выпала и скончалась девочка (2020 г.р.).
По данным полиции, девочка выпала из окна на четвертом этаже.
И отец, и мать ребенка находились дома, однако в то время занимались другими малолетними детьми. Родители были трезвыми.
Полиция считает, что произошел несчастный случай. Ведется расследование.
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