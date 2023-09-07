В Мариямпольской тюрьме беспорядки устроили приговоренные к пожизненному заключению

По сведениям Delfi, эта акция протеста с участием около 20 приговоренных к пожизненному заключению, проходит второй день – заключенные постоянно стучат в двери, по стенам, кричат.

В тюрьме усилена охрана.

Беспорядки начались после того, как администрация запретила продажу некоторых продуктов в местном магазине – муки, макарон, яиц. Другим заключенным эти продукты давно не продают, а в случае с осужденными на пожизненное их продавали по неписанным правилам.

"Нам запретили покупать продукты, говорят – ешьте, что дает государство", – сказал Delfi один участник акции протеста.

Он заметил, что все осужденные на пожизненное объявили голодовку, некоторые нанесли себе травмы, потребовалось вмешательство врачей.

"Шум слышен по всей тюрьме, несмотря на то, что их содержат отдельно", – сказал другой осужденный из Мариямпольской тюрьмы.

Литовская служба тюрем подтвердила, что в Мариямпольской тюрьме проходят беспорядки, но заверила, что ситуация под контролем.