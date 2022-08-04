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В Мариямпольской колонии убит осужденный на пожизненное заключение заключенный.
Департамент тюрем сообщает, что 3 августа, в 18 ч. в Мариямпольской колонии во время прогулки произошел конфликт, во время которого был убит осужденный на пожизненное заключение.
Ведется расследование.
Администрация Мариямпольской колонии выражает соболезнования близким покойного.
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