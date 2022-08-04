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В Мариямпольской колонии убит осужденный на пожизненное заключение заключенный.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Департамент тюрем сообщает, что 3 августа, в 18 ч. в Мариямпольской колонии во время прогулки произошел конфликт, во время которого был убит осужденный на пожизненное заключение.

Ведется расследование.

Администрация Мариямпольской колонии выражает соболезнования близким покойного.

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