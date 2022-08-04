Департамент тюрем сообщает, что 3 августа, в 18 ч. в Мариямпольской колонии во время прогулки произошел конфликт, во время которого был убит осужденный на пожизненное заключение.

Ведется расследование.

Администрация Мариямпольской колонии выражает соболезнования близким покойного.