28 июня 2023 г. 16:34

В Мариямполе задержали подозреваемых в торговле наркотиками

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Egidijus Babelis
В ходе операции, организованной криминалистами Главного комиссариата полиции Мариямпольского округа, в Мариямполе были задержаны двое подозреваемых в торговле наркотиками и хранении наркотических средств в крупном размере.

По данным правоохранительных органов, во время обысков и других процессуальных действий было обнаружено около 100 г предположительно наркотического вещества – гашиша, 50 г предположительно наркотического вещества – марихуаны и 2 г предположительно наркотического вещества – кокаина.

Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере. Оба лица задержаны.

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