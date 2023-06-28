В Мариямполе задержали подозреваемых в торговле наркотиками

По данным правоохранительных органов, во время обысков и других процессуальных действий было обнаружено около 100 г предположительно наркотического вещества – гашиша, 50 г предположительно наркотического вещества – марихуаны и 2 г предположительно наркотического вещества – кокаина.
Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконного хранения наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере. Оба лица задержаны.
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