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Департамент полиции информировал, что в Мариямпольскую больницу доставлен 8-летний ребенок.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Andrius Ufartas

17 мая, в 17 ч., в больницу доставили малолетнего ребенка (2013 г.р.), который выпал из балконного окна.

Полиция ведет расследование.

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