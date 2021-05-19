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Департамент полиции информировал, что в Мариямпольскую больницу доставлен 8-летний ребенок.
17 мая, в 17 ч., в больницу доставили малолетнего ребенка (2013 г.р.), который выпал из балконного окна.
Полиция ведет расследование.
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