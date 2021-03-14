В Мариямполе пьяный водитель попытался договориться с полицией: предложил взятку в размере 2 000 евро

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Полиция сообщила, что в Мариямполе мужчина, нарушивший ПДД, предложил взятку сотруднику полиции.
В субботу, около 15.40., в Мариямполе, на ул. Гележинкелё, мужчина (1978 г.р.), для того, чтобы избежать административной ответственности за нарушение ПДД (водил машину в нетрезвом виде (0,86 пром.)), предложил сотруднику Мариямпольской полиции взятку в размере 2000 евро.
Начато досудебное следствие.
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