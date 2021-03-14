В Мариямполе пьяный водитель попытался договориться с полицией: предложил взятку в размере 2 000 евро

В субботу, около 15.40., в Мариямполе, на ул. Гележинкелё, мужчина (1978 г.р.), для того, чтобы избежать административной ответственности за нарушение ПДД (водил машину в нетрезвом виде (0,86 пром.)), предложил сотруднику Мариямпольской полиции взятку в размере 2000 евро.

Начато досудебное следствие.