В Мариямполе полиция задержала грузовик с большим количеством белорусских контрабандных сигарет

Полиция Мариямпольского уезда сообщает, что в пятницу около 8 утра был задержан грузовик с контрабандой.
Водитель грузовика (1979 г.р.) был допрошен. Полиция начала досудебное расследование по факту незаконного хранения акцизных товаров, когда их стоимость превышает 12 500 евро.
Уголовный кодекс предусматривает за это штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Чего ждать от доходов в следующем году: изменения зарплат, пенсий и пособий
Правительство представило проекты государственного и...
Жители Литвы уже не знают, на чем экономить: продавцов призывают снижать цены
В сентябре сократились расходы практически на все....
Из-за рекордных цен потребление электроэнергии в Литве упало: некоторые включают только холодильник
Рекордные цены на электроэнергию побудили жителей и...
Компания "Утенский трикотаж" в Украине успешно продолжает свою деятельность: наибольшие проблемы – в Литве
Война в Украине, продолжающаяся уже более 7 месяцев, не...
В первый карантин из-за коронавируса в Европе зачато меньше детей, в Литве ситуация наиболее печальная
Во время первого карантина в Европе , объявленного...