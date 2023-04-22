aA
Во дворе дома было обнаружено тело женщины, а у дороги на траве – тело мужчины.
В Мариямполе погибла выпавшая из окна женщина
© DELFI / Karolina Pansevič

20 апреля, в 13.10 ч. в Мариямполе, на ул. Спорто, во дворе многоквартирного дома, было обнаружено тело женщины (1946 г.р.).

По предварительным данным, она выпала из окна своей квартиры.

Полиция также выясняет обстоятельства смерти мужчины (1958 г.р.), тело которого нашли у дороги в Пакруойском районе, в деревне Розалимас, ул. Соджаус. Тело нашли на траве у обочины дороги, внешних следов насилия на теле не обнаружено.

Ведутся расследования.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Выбор машин на автомобильных рынках небольшой, но рост цен замедлился

Весной обычно активизируется рынок подержанных...

Вильнюсца удивила разница в ценах магазинов одной и той же сети

Вильнюсца удивила разница в ценах магазинов одной и...

В выходные будет по-летнему тепло, но с понедельника погода изменится

В субботу днем ожидается приятная погода. Будет облачно...

В Вильнюсе ночью во время аварии на теплотрассе горячей водой залило целую улицу

В ночь на субботу в Вильнюсе, на ул. Атейтес произошла...

Sviatlana Cichanouskaja Dmitrijus Semenovas, Sviatlana Cichanouskaja

Эфир Delfi с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

20 апреля Сейм Литвы подавляющим большинством голосов...