В Мариямполе и в Расейнском районе были избиты трое мужчин

По данным Департамента полиции, 15 июня, в 19 ч., в Расейнском районе, в деревне Шилининкай, в жилом доме, во время пьянки, один мужчина избил другого (1950 г.р.). Пострадавший был пьян (0,85 промилле). Он доставлен б Каунасскую больницу. Начато расследование.

15 июня, около 24 ч., в Расейнскую больницу из деревни Прамеджява (Расейнский район) доставили избитого мужчину (1989 г.р.), которого перевезли в Каунасскую больницу. Задержан подозреваемый (2000 г.р.). Ведется расследование.

16 июня, в 22.40 ч., в Мариямполе, на ул. С.Даряус и С.Гирено, был избит мужчина (1982 г.р.), который был доставлен в Каунасскую больницу. Ведется расследование.