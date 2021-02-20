В лыжном комплексе "Лепкальнис" произошло столкновение лыжников, женщина в коме

По предварительным данным, на трассе женщина (1974 г.р.) врезалась в другого лыжника (1984 г.р.).

По данным полиции, пострадали оба лыжника. Женщина получила серьезную травму головы, произошло кровоизлияние в мозг, она находится в коматозном состоянии.

Серьезно пострадал и мужчина, в которого она врезалась. У него диагностировали перелом ключицы, мужчина жаловался на боли в грудной клетке.

По данным полиции, женщина находится в реанимации.

Ведется расследование.