В лыжном комплексе "Лепкальнис" произошло столкновение лыжников, женщина в коме

По предварительным данным, на трассе женщина (1974 г.р.) врезалась в другого лыжника (1984 г.р.).
По данным полиции, пострадали оба лыжника. Женщина получила серьезную травму головы, произошло кровоизлияние в мозг, она находится в коматозном состоянии.
Серьезно пострадал и мужчина, в которого она врезалась. У него диагностировали перелом ключицы, мужчина жаловался на боли в грудной клетке.
По данным полиции, женщина находится в реанимации.
Ведется расследование.
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