В Литву снова прилетел дрон из Беларуси

В полночь в понедельник сотрудники контрольно-пропускного пункта Адутишкис Вильнюсского пограничного отряда, осматривая приграничную территорию со смотровой вышки, зафиксировали объект, летевший из Беларуси, недалеко от села Лазинкай (Швенченский район). От этого участка до государственной границы около 2 километров.
Пограничный патруль немедленно развернул оборудование для защиты от дронов, и дрон был принудительно посажен. Груз - из 340 пачек сигарет Minsk City QS и NZ Gold с белорусскими этикетками - изъят для дальнейшего расследования.
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