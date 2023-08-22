В Литву снова прилетел дрон из Беларуси

В полночь в понедельник сотрудники контрольно-пропускного пункта Адутишкис Вильнюсского пограничного отряда, осматривая приграничную территорию со смотровой вышки, зафиксировали объект, летевший из Беларуси, недалеко от села Лазинкай (Швенченский район). От этого участка до государственной границы около 2 километров.