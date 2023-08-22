22 августа 2023 г. 15:34

В Литву снова прилетел дрон из Беларуси

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT

Пограничники контрольно-пропускного пункта Адутишкис, используя спецтехнику, принудительно посадили самодельный летательный аппарат из Беларуси в Швенченском районе, сообщает Погранслужба Литвы.

В полночь в понедельник сотрудники контрольно-пропускного пункта Адутишкис Вильнюсского пограничного отряда, осматривая приграничную территорию со смотровой вышки, зафиксировали объект, летевший из Беларуси, недалеко от села Лазинкай (Швенченский район). От этого участка до государственной границы около 2 километров.

Пограничный патруль немедленно развернул оборудование для защиты от дронов, и дрон был принудительно посажен. Груз - из 340 пачек сигарет Minsk City QS и NZ Gold с белорусскими этикетками - изъят для дальнейшего расследования.

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