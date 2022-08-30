В Литву пытались пробраться двое россиян с фальшивыми документами

В ночь на понедельник литовские пограничники проверили ехавший из Беларуси микроавтобус Mercedes Benz. В зарегистрированном в Германии транспортном средстве находились несколько человек.

Внимание пограничников привлекли документы двоих из них. Паспорт 28-летнего гражданина России был в порядке, но вид на жительство в Бельгии вызвал подозрение. Выяснилось, что он фальшивый. Россиянину сказали, что в Литву его не впустят.

Та же история повторилась и с документами 48-летней гражданки России - паспорт был в порядке, а вид на жительство фальшивый.

Выяснилось, что оба эти человека сели в микроавтобус уже в Беларуси около самого КПП.

Документы водителя и других пяти иностранцев были в порядке. Они смогли въехать в Литву.

Пограничники вручили гражданам России письменный отказ впустить их в Литву. Фальшивые документы у них были изъяты. Граждане России в тот же день вернулись в Беларусь.